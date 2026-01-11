Μητσοτάκης:Σταθερότητα,άμυνα, οικονομία,καθημερινότητα στο επίκεντρο της πρώτης ανασκόπησης του 2026

Με σαφή αναφορά στις διεθνείς αναταράξεις, αλλά και έμφαση στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μέσω social media την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση για το 2026, σκιαγραφώντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες σε εξωτερική πολιτική, άμυνα, οικονομία, Παιδεία, Υγεία και καθημερινότητα.

Όπως σημείωσε, ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων και απρόβλεπτων αλλαγών, με παγιωμένες μεταπολεμικές βεβαιότητες να αμφισβητούνται ανοιχτά. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα –όπως τόνισε– οφείλει να επιλέγει τη σταθερότητα και την ευθύνη, με ενεργή διεθνή παρουσία και διαρκή υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος.

Διεθνείς εξελίξεις και άμυνα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα υπογραμμίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη προοπτική είναι μια ομαλή, δημοκρατική μετάβαση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λαϊκή βούληση. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτή εκφράστηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη στήριξη της Ουκρανία , ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα αποστείλει στρατεύματα, θα συνεχίσει όμως να στηρίζει τη χώρα με άλλους τρόπους, εκτός ουκρανικού εδάφους, δίνοντας έμφαση στη θαλάσσια επιτήρηση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας, με χαρακτηριστική αναφορά στον κατάπλου της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Οικονομία και φορολογία

Στο οικονομικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια «συνταγή» μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων χωρίς δημοσιονομικούς πειραματισμούς. Υπενθύμισε ότι μόνο το 2025 διατέθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ από τις αρχές του 2026 περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης. Από το 2019, όπως τόνισε, έχουν εφαρμοστεί συνολικά 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τους νέους και τους πιο ευάλωτους.

Παιδεία και Πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Παιδεία, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαγραφής μη ενεργών φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια. Συνολικά 308.605 «αιώνιοι» φοιτητές , εγγεγραμμένοι ακόμη και από προηγούμενες δεκαετίες, διαγράφηκαν, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις και ευελιξία για εργαζόμενους φοιτητές, λόγους υγείας και σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε τον τερματισμό πολυετούς κατάληψης στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου, με τους χώρους να επιστρέφουν στους φοιτητές.

Υγεία, κοινωνικές παρεμβάσεις και νερό

Στον τομέα της Υγείας, έκανε λόγο για ουσιαστική αναβάθμιση του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», όπου πλέον λειτουργούν 11 χειρουργικές αίθουσες, μειώνοντας τις αναμονές και ενισχύοντας το ΕΣΥ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, με vouchers έως 800 ευρώ τον μήνα για περίπου 2.500 οικογένειες. Για το ζήτημα του νερού, αναφέρθηκε στο δεκαετές πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια κράτους και πολιτών.

Δικαιοσύνη, οδική ασφάλεια και καθημερινότητα

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις αλλαγές στη Δικαιοσύνη, με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να μειώνει δραστικά τον χρόνο ορισμού δικασίμου. Παράλληλα, χαρακτήρισε ενθαρρυντική τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 21,5% το 2025, επισημαίνοντας ότι «δεν πανηγυρίζουμε για αριθμούς, αλλά για ζωές που σώθηκαν».

Αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λαϊκών αγορών , στην ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως η έκδοση διαβατηρίων, αλλά και στην ολοκλήρωση του διορισμού 111 διακεκριμένων αθλητών και αθλητριών στο Δημόσιο.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ανασκόπηση «πρώτη στάση» για το 2026, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη Κυριακή.