Τσουκαλάς: «Ανεπανάληπτη κυβίστηση Μητσοτάκη – Θυμήθηκε ξανά το διεθνές δίκαιο»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για «ανεπανάληπτη κυβίστηση» και για προσπάθεια εκ των υστέρων διάσωσης των εντυπώσεων μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Βενεζουέλα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς , κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αλλάζει γραμμή μέσα σε λίγες ημέρες, αφού –όπως σημειώνει– «ακόμη και βουλευτές του τον άδειασαν».

«Ξέχασε και μετά θυμήθηκε το διεθνές δίκαιο»

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Τσουκαλά, ο πρωθυπουργός επιχείρησε «μια ανεπανάληπτη κυβίστηση», προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η «ανεκδιήγητη», όπως τη χαρακτηρίζει, δήλωσή του την προηγούμενη εβδομάδα για το διεθνές δίκαιο.



Όπως τονίζει, «στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, το οποίο λίγες ημέρες πριν θεωρούσε περιττό να αναφέρει, απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».

Αιχμές και για την εφαρμογή των νόμων

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στην εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση για ορισμό δικάσιμου δεν είναι κάτι νέο, καθώς προβλεπόταν και σε προηγούμενους νόμους της ίδιας της κυβέρνησης, χωρίς όμως –όπως επισημαίνει– να τηρείται στην πράξη. «Σημασία δεν έχει τι γράφει ο νόμος, αλλά πώς εφαρμόζεται», καταλήγει, σημειώνοντας ότι όπου κρίνεται η κυβέρνηση στην πράξη, «το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».