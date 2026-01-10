Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μοσχάτο: «Τον λαϊκισμό η χώρα τον πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν»

Σε επετειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μοσχάτο, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε στελέχη και φίλους του κόμματος για τη διαρκή τους στήριξη, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για την πορεία της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία έχει εδραιωθεί ως κυρίαρχη πολιτική δύναμη, σημειώνοντας τις νίκες του κόμματος σε αυτοδιοικητικές, ευρωπαϊκές και τρεις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επανάληψη της εκλογικής επιτυχίας και το 2027, με έμφαση –όπως είπε– στη σταθερότητα, την ενότητα και την πρόοδο της χώρας. Παράλληλα, έκανε λόγο για τη δημιουργία μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας που στηρίζεται στον υπεύθυνο πατριωτισμό και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός μίλησε για τις ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την ανάγκη σταθερής πορείας της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. Όπως τόνισε, η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι με τη Νέα Δημοκρατία οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται σιγουριά μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, επισημαίνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη της πρώτης από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, του «Κίμωνα». Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις φιλοδοξίες για το μέλλον.

Eurokinissi

«Το 2026 θα αποτελέσει έτος υλοποίησης σημαντικών αλλαγών»

Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό έργο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα πυκνό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος υλοποίησης σημαντικών αλλαγών, με στόχο η κυβέρνηση να διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών την άνοιξη του 2027.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δεκαετή του πορεία στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες είναι σήμερα ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα, αναγνώρισε την κόπωση που μπορεί να υπάρχει μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, προειδοποιώντας ωστόσο για τους κινδύνους των εύκολων λύσεων.

«Χρειάζεται προσοχή στους πειραματισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο λαϊκισμός κόστισε ακριβά στη χώρα στο παρελθόν και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα διδάγματα εκείνης της περιόδου έχουν γίνει πλέον συνείδηση για την κοινωνία.