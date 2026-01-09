Στην Πειραιώς θα γιορτάσει τα 10 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς αναμένεται να γιορτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Σάββατο τη συμπλήρωση μιας 10ετίας στην προεδρία του κόμματος.

Όπως πληροφορείται η στήλη, επ' ευκαιρία της σημαντικής σε κάθε περίπτωση επετείου ο πρωθυπουργός θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα και θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.

Ούτως ή άλλως, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε ρυθμούς Συνεδρίου με τον πρωθυπουργό να εκπέμπει ολοένα και εντονότερα το μήνυμα της συσπείρωσης της «γαλάζιας» κομματικής βάσης με ορίζοντα το κρίσιμο εκλογικό ορόσημο του 2027.