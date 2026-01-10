Μητσοτάκης στα γραφεία της ΝΔ: Κοπή πίτας με φόντο τα 10 χρόνια ηγεσίας

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι έφτασε στα κεντρικά γραφεία της Νέα Δημοκρατίας (ΝΔ) στην οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στελέχη και φίλοι του κόμματος τον υποδέχθηκαν με θερμό κλίμα, με τον ίδιο να απαντά χαμογελαστός: «Επιτυχίες, επιτυχίες να έχουμε πάντα», κατά την είσοδό του στα γραφεία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του κόμματος, ανταλλάσσοντας ευχές με στελέχη και προσωπικό.

Αμέσως μετά την εκδήλωση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με πολίτες στην περιοχή του Μοσχάτου.

Η ιστορική νίκη του 2016

Η σημερινή ημέρα επαναφέρει στη μνήμη την εσωκομματική αναμέτρηση του 2015-2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της κεντροδεξιάς παράταξης. Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, στον απόηχο της εκλογικής ήττας της ΝΔ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στον πρώτο γύρο της 20ής Δεκεμβρίου 2015 κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 28,5%, έντεκα μονάδες πίσω από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο της 11ης Ιανουαρίου 2016, με τη στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη και ισχυρή δυναμική στα αστικά κέντρα, πέτυχε την ανατροπή, εκλεγόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με 52,43%. Από εκείνη τη στιγμή, η πορεία του κόμματος —και η δική του— μπήκε σε τροχιά εξουσίας.