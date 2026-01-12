Μητσοτάκης - Σάντσεθ: «Η Ελλάδα από την κρίση στην προεδρία του Eurogroup»

Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυο χώρες αλλά και η διάθεσή τους να συνεργαστούν σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, κυριάρχησαν στις δηλώσεις των δυο πρωθυπουργών μετά από τη συνάντηση που είχαν στη Μαδρίτη.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός ότι η Ελλάδα από την κρίση έφτασε στην προεδρία του Eurogroup επισημαίνοντας και τη στήριξη της χώρας του στην εκλογή Πιερρακάκη.

Οι δηλώσεις των δυο ηγετών

«Ανατιμήσεις και στεγαστικό αποτελούν κοινά προβλήματα για την Ελλάδα και την Ισπανία και πέραν από τις εθνικές πολιτικές χρειάζεται μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανέναν πίσω» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ προανήγγειλε ότι η κυβέρνησή του θα φέρει νομοσχέδιο προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις ενοικίων στη διάρκεια της ανανέωσης των συμβολαίων που λήγουν και τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 1.5 εκατ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι χώρες του Νότου πριν από κάποια χρόνια εμφανίζονταν ως οι μεγάλοι ασθενείς. «Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί αυτή η εποχή, η αξιοπιστία των χωρών του Νότου όταν μιλάμε για τις μεγάλες προκλήσεις είναι εξαιρετικά αυξημένη» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι η Ελλάδα είχε καταθέσει πρόταση για ένα κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αφορά την άμυνα της Ευρώπης.

«Καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα αυξάνονται και επειδή η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι γεωπολιτικά αφελής, Ελλάδα και Ισπανία μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή τη συζήτηση που πλέον είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ» συμπλήρωσε.

Οι δυο πρωθυπουργοί ρωτήθηκαν για τη Γροιλανδία και τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η Ε.Ε. θα είναι ενωμένη απέναντι σε αυτό το θέμα και στο τέλος θα επικρατήσει η λογική παρά τα ζητήματα ασφαλείας που υπάρχουν. «Το ζήτημα της Γροιλανδίας αφορά τη Γροιλανδία και τη Δανία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ισπανία και Ελλάδα μιλούν για το διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, παρά τις διαφορές ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν» είπε ο Πέδρο Σάντσεθ.



«Επιθυμούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τον νότο της Μεσογείου, έχουμε μεγάλο συμφέρον να συμβάλουμε στη συνεργασία και στην ειρήνη συμβάλλοντας και στην επίλυση του παλαιστινιακού όπως και στο Ιράν» είπε στις δηλώσεις του ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Η Ισπανία υποφέρει από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, υποφέραμε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες που μας βοήθησαν. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συζήτησης και ως προς τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.» προσέθεσε.

Σημείωσε επίσης ότι και οι δυο χώρες μιλούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου ενώ για το μεταναστευτικό σημείωσε πως και οι δυο χώρες θέλουν ένα συνεκτικό μεταναστευτικό πλαίσιο.

