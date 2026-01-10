Αγρότες: «Κληρώνει» στη Νίκαια για την αντιπροσωπεία των μπλόκων - Πού παραμένουν αποκλεισμοί

Το σχέδιο αιτημάτων τους που θα παρουσιάσουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη (13/1) στο Μέγαρο Μαξίμου θα καταρτίσουν οι αγρότες στη συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που θα γίνει στη Νίκαια σήμερα Σάββατο (10/1) στη 1 το μεσημέρι.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ορίσουν την αντιπροσωπεία που θα «κατέβει» στην Αθήνα για να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό, η οποία αναμένεται να έχει μέλη από όλους τους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής.

Από το διάλογο στο Μαξίμου θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν προσέρχονται στη συνάντηση με υψηλές προσδοκίες, ελπίζουν όμως σε μια στοιχειώδη ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων τους, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύουν ότι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Τι γίνεται με τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ, περίπου 1.500 με 2.000, που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι δικογραφία έχει σχηματιστεί κατά των αγροτών που φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο ζωές οδηγών στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως.

Δημογλίδου: Σημαντικό πρόβλημα στη Βοιωτία - Τι είπε για τις δικογραφίες

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε για το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Ειδικά για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο». «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.