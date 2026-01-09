Αγρότες: Αποκλιμάκωση ενόψει του «ραντεβού» στο Μαξίμου - Ανοίγουν τα Τέμπη, πού κρατάνε τα μπλόκα

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινούνται οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου που προγραμματίζεται για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Από το πρωί σήμερα Παρασκευή (9/1) οι αγρότες σε πολλά μπλόκα αίρουν σταδιακά τους αποκλεισμούς, διαμηνύοντας ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις άκρες των δρόμων μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος με τον πρωθυπουργό.

Ανοίγουν τα Τέμπη και οι παράδρομοι στον Μπράλο

Στις 4 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανοίξει για την κυκλοφορία των οχημάτων η σήραγγα των Τεμπών από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από το μπλόκο του Μπράλου και οι αγρότες της Καρδίτσας, με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Εκεί, το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις τους.

Παράλληλα, αναμένεται να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έλαβαν οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου για άνοιγμα των παραδρόμων, προκειμένου να τερματιστεί η πολύωρη ταλαιπωρία οδηγών και οχημάτων, και κυρίως των βαρέων φορτηγών που παραμένουν σε αναμονή κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου.

Σε μία επιπλέον κίνηση «καλής πίστης και καλής θέλησης», όπως τη χαρακτήρισαν, και υπό την πίεση της συγκέντρωσης εκατοντάδων βαρέων οχημάτων, μετά τις 9:00 το πρωί δόθηκε η δυνατότητα διέλευσης προς και από τη Λαμία, μέσω ενός ρεύματος κυκλοφορίας που άνοιξαν οι αγρότες σε παράπλευρο δρόμο.

Προς άνοιγμα διοδίων στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο των Μαλγάρων και αναμένεται να αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τα διόδια, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά, καθώς είναι σε εξέλιξη ο 48ωρος αποκλεισμός που είχε αποφασιστεί.

Σε δηλώσεις του από το μπλόκο του Μπράλου, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, τόνισε: «Οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη ημέρα και να παραμείνουμε στα χωριά μας».

Τη στάση τους αποφασίζουν Βοιωτία και Θήβα

Πιο σκληρή εμφανίζεται η στάση των αγροτών στη Βοιωτία. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα το βράδυ αν και πότε θα ανοίξουν τους παραδρόμους. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που τώρα φαίνεται να επανεξετάζεται.

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από την Πέμπτη (8/1) και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1). Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, θα παραμείνουν σε επιφυλακή οι αγρότες από την περιοχή της Αταλάντης, καθώς και οι συνάδελφοί τους από τον Δομοκό, που είχαν μετακινήσει μηχανήματα στον Μπράλο.

Στη Νίκαια θα οριστεί η επιτροπή

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στη Νίκαια, θα αποφασιστεί η επιτροπή αντιπροσώπων των αγροτών που θα συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό.

Όπως τονίστηκε η επιτροπή αυτή «θα έχει κλαδική εκπροσώπηση από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά και γεωγραφική εκπροσώπηση».

Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν πως προς το παρόν δεν θα αποσυρθούν πλήρως από τα μπλόκα.