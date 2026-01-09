Από τα μπλόκα στο Μαξίμου: Τα πρόσωπα που «ξεκλείδωσαν» τη συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών

Προς εκτόνωση φαίνεται ότι βαίνουν (οριστικά αυτή τη φορά ) οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 40 ημέρες μετά την αποδοχή από την πλευρά των εξεγερμένων αγροτών της νέας πρότασης για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, που απηύθυνε χθες το μεσημέρι ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως σας είχε ενημερώσει από χθες το flash.gr τις τελευταίες ώρες είχαν ενταθεί οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και ο Θανάσης Νέζης με τα μπλόκα στη Θεσσαλία κατά μείζονα λόγο.

Πώς φτάσαμε στο ραντεβού

Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης είχε διαφανεί ότι υπήρχε παράθυρο διαλόγου ανάμεσα στους αγρότες και τον πρωθυπουργό εξ ου και είχε καταστεί σαφές ότι χθες Πέμπτη δεν θα έβλεπαν μέρος των αγροτικών μπλόκων οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον χρόνο να ευοδώσουν οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-αγροτών.

Εξάλλου, το πλαίσιο της συζήτησης είχε μπει από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος προχθές είχε δηλώσει ότι κυβέρνηση και αγρότες πρέπει να συζητήσουν για τον προσανατολισμό του πρωτογενούς τομέα, για διοικητικά και διαρθρωτικά ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, το δρόμο της επερχόμενης συνάντησης άνοιξε η αποδοχή από τους αγρότες των δύο όρων, που έθεσε το Μέγαρο Μαξίμου, ήτοι να υπάρξει ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών και να ανοίξουν οι δρόμοι. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων φαίνεται ότι ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι από αύριο οι εθνικοί οδικοί άξονες και παρακαμπτήριες θα ανοίξουν αν και έως την Τρίτη τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις εθνικές οδούς.

Εξάλλου και όπως παρατηρούν έμπειροι κυβερνητικοί παράγοντες στη μεταστροφή των αγροτών φαίνεται ότι έπαιξε το ρόλο της και η «απειλή» της κυβέρνησης ότι τυχόν παράταση των αγροτικών κινητοποιήσεων θα ενεργοποιούσε το plan b, που περιελάμβανε πρόστιμα και ποινικές διώξεις βάσει του νέου, αυστηρότερου ΚΟΚ.

Η ατζέντα της συνάντησης

Όπως έχει ήδη ξεκαθαριστεί από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, αντικείμενο του ραντεβού Μητσοτάκη – αγροτών δεν θα είναι νέες οικονομικού χαρακτήρα παροχές προς τους αγρότες, καθώς δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια.

Ως εκ τούτου, στο ραντεβού της Τρίτης αναμένεται να συζητηθούν θέματα, που αφορούν το νέο στρατηγικό προσανατολισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να συνδιαμορφωθεί η θέση της χώρας εν όψει της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Βρυξελλών για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Επιπλέον, στην επερχόμενη συνάντηση θα μπορούσε να συζητηθεί μία ρύθμιση για το ΑΤΑΚ, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας, αλλά και διοικητικής φύσεως ζητήματα, όπως τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ.