ΠΑΣΟΚ: Πρόγραμμα και ιδεολογική ταυτότητα απέναντι στην οργή και τα «νεφελώδη σχήματα»

Κοινωνική ατζέντα με πρόταση και σαφές σοσιαλδημοκρατικό στίγμα προτάσσει το ΠΑΣΟΚ , σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από υπαρκτά κόμματα της αντιπολίτευσης και υπό ίδρυση πρωτοβουλίες, όπως αυτή της Μαρία Καρυστιανού, η οποία για την ώρα -της καταλογίζεται- ότι διατηρεί ένα νεφελώδες πρόσημο για το εγχείρημά της.Τσ

Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη -σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr- είναι καταδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα, ιδεολογία, αρχές και σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο δεν επενδύει στο θυμικό ή στην οργή της κοινωνίας και δεν ανταγωνίζεται τα άλλα αντιπολιτευόμενα σχήματα αλλά τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν μπαίνουμε σε διαγκωνισμό με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και τα προβλήματα που η επταετής διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει στην κοινωνία. Όσο για τα υπό ίδρυση κόμματα, ο καθένας έχει δικαίωμα να εκτεθεί στον πολιτικό στίβο», σχολιάζουν αρμόδιοι παράγοντες, ενώ με σκοπό να υπογραμμιστεί η «προγραμματική ανωτερότητα» συμπληρώνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει ξεκάθαρη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, τη μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη».

Όσο για την κ. Καρυστιανού, η γραμμή της ψυχραιμίας και των αποστάσεων, χωρίς όμως επιθετικότητα, παραμένει η ίδια, με βασική αιχμή ωστόσο ότι η αναφορά της ότι «δεν υπάρχει ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά» βρίσκει το ΠΑΣΟΚ αντίθετο. «Αυτό το έχουν επιχειρήσει πολλά κόμματα και στο παρελθόν -το έλεγε το Ποτάμι, το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λέει και ο κ. Βελόπουλος. Είναι ένα γνωστό και δοκιμασμένο αφήγημα, το οποίο όμως δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα», υποστήριξε χθες ο Κώστας Τσουκαλάς (Παραπολιτικά), προσθέτοντας ότι «οι λύσεις είναι ή προοδευτικές και κοινωνικά δίκαιες ή συντηρητικές και κοινωνικά άδικες».

Ξεκινάει εξορμήσεις ο Ανδρουλάκης

Αυτό το διάστημα η προσοχή της Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνεται στα θέματα της ενέργειας που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα και την «τσέπη» του πολίτη. Χθες στη δημοσιότητα δόθηκαν οι προτάσεις για «φθηνό ρεύμα», ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά από σήμερα τετραήμερη περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία όπου θα κάνει «ποδαρικό» στις εξορμήσεις του για το 2026.

Πτολεμαϊδα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη θα είναι οι τέσσερις σταθμοί των επισκέψεών του, ενώ την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί μια ακόμη Περιφερειακή Συνδιάσκεψη με θέμα αυτή φορά τη «βίαιη απολιγνιτοποίηση» της Δυτικής Μακεδονίας και το αίτημα για «ανάπτυξη για όλους».