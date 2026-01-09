Ετοιμάζονται για επικοινωνιακό σόου

Για επικοινωνιακό σόου ετοιμάζονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη χθεσινή απαγόρευση της διοίκησης της ΔΕΗ «για επιχειρησιακούς λόγους» στο Νίκο Ανδρουλάκη να εισέλθει στις εγκαταστάσεις της μονάδας στην Πτολεμαϊδα για να μιλήσει με τους εργαζόμενους.



Η καταγγελία που έκανε χθες η Χαριλάου Τρικούπη είχε δόσεις υπερβολής, μιλώντας για «φίμωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Γι' αυτό άλλωστε και η ειρωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που σχολίασε ότι «αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της παγκόσμιας ιστορίας».

Πάντως, επικοινωνιακά εκεί που ελάχιστοι θα ασχολούνταν, πλην τοπικών ΜΜΕ, τώρα ενδέχεται να πάρει κάποια επιπλέον δημοσιότητα το θέμα, με αφορμή την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην περιοχή, ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημείωναν ότι το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάρει άδεια να μπει στις εγκαταστάσεις και αναρωτήθηκαν αν τότε δεν υπήρχαν πάλι «επιχειρησιακοί λόγοι».