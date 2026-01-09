Δημοσκόπηση GPO: Ποια κόμματα «δίνουν» ψηφοφόρους στη Μαρία Καρυστιανού

Αναβρασμό έχει προκαλέσει στο πολιτικό σκηνικό η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην οποία αποκάλυψε την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο, που παρουσιάζει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», από δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο και αποτυπώνει τις δεξαμενές από τις οποίες αντλεί ψηφοφόρους το κόμμα Καρυστιανού.

Όπως φαίνεται, το επιλέγουν κυρίως ψηφοφόροι από Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Ελληνική Λύση ενώ ακολουθούν πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Συγκεκριμένα «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού απαντούν το 63,4% όσων στηρίζουν Νίκη, το 52,8% όσων στηρίζουν Πλεύση Ελευθερίας, το 36,7% από Ελληνική Λύση, το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 25% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ και το 23,4% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής.

Αντίθετα μικρότερες είναι οι μετακινήσεις όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία (10%) και όσων στηρίζουν ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Συνολικά στη δημοσκόπηση, το 7,6% των ερωτηθέντων απαντούν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού, 13,2% «αρκετά», 8,8% «λίγο» και 67,3% «καθόλου».

GPO Δεκέμβριος 2025