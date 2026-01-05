Μαρία Καρυστιανού για νέο κόμμα: Οργανώνεται γρήγορα - Αυτές είναι οι βασικές αξίες για μας

Έχει συγκινήσει τους Έλληνες, τόσο μέσα στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, η κοινωνική αφύπνιση, δηλώνει η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξή. «Είναι εντυπωσιακή η επιθυμία των πολιτών να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, ακόμη και εθελοντικά», σημείωσε, αναφερόμενη στο εγχείρημα δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Τόνισε ότι το 2026 πιστεύει πως θα είναι μια χρονιά «διαφορετική και πολύ καλύτερη για όλους μας», μια «χρονιά πραγματοποίησης στόχων, οραμάτων, ονείρων».

Επισήμανε πως το «μεγάλο όραμα είναι να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη χώρα με αξιοκρατία, δικαιοσύνη και ευτυχία για όλους». Το 2025, όπως είπε, ήταν χρονιά αποκαλύψεων και πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει να θεραπεύεται το «χρόνιο τραύμα του εμφυλίου». Εξήγησε ότι «ενωθήκαμε κάτω από ένα πολύ μεγάλο βασανιστικό πρόβλημα, αυτό της διαπλοκής, της κατάντιας, της σήψης».



Η κ. Καρυστιανού πρόσθεσε ότι η οργάνωση της προσπάθειας «προχωρά γοργά» και ότι «αυτή την περίοδο γίνονται σημαντικά βήματα προς τα μπροστά». Στα βασικά προαπαιτούμενα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, όπως τόνισε, είναι η εμπειρία, η γνώση, η ακεραιότητα χαρακτήρα και η διάθεση για εθελοντισμό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούν εμπλοκή ανθρώπων που έχουν δραστηριότητα σε υπάρχοντες πολιτικούς χώρους.

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη του κινήματος»

«Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι βασικές αξίες για εμάς», υπογράμμισε, χωρίς να διευκρινίσει ποιος θα ηγηθεί του νέου κόμματος. «Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη μέσα από τις διαδικασίες και αυτό που λέει η καρδιά του. Το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα έχει ως τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας, είναι ανιδιοτελές και θα αναδείξει τον ηγέτη του», συμπλήρωσε, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στο Kontra TV.



Αναφορικά με τον κ. Φαραντούρη, η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δήλωσε: «Τον γνώρισα από κοντά και έχω μόνο θετικά σχόλια. Είναι γνώστης και στήριξε τη διοργάνωση της εκδήλωσης για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που υποστηρίζουν κινήσεις με κύριο αίτημα την κάθαρση».



Σε σχέση με τις αντιρρήσεις μελών του συλλόγου συγγενών θυμάτων, η ίδια απάντησε: «Σέβομαι τη γνώμη των συγγενών. Υπήρξαν περιπτώσεις που διαφώνησα με κάποιες πράξεις ορισμένων, αλλά δεν το έκανα δημόσια. Δεν μου έχει ζητηθεί να παραιτηθώ και η θητεία μου στον Σύλλογο ολοκληρώνεται τον Μάρτιο».