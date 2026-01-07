Η στάση Φαραντούρη, η αντίδραση Φάμελλου και ο ΣΥΡΙΖΑ

Η σχέση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη με τη Μαρία Καρυστιανού δεν είναι καινούργια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και περισσότερο φουντώνουν οι φήμες περί συνομιλιών στην καλύτερη περίπτωση ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για πιο «πολιτικές» σχέσεις.

Ο ίδιος επιμένει για την παραμονή του στην Κουμουνδούρου και πως θα διευκρινίσει ακόμη περισσότερο την στάση του. Το ζήτημα όμως, δεν είναι η «περίπτωση Φαραντούρη» αλλά η κατάσταση στον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που με αφορμή την υπόθεση Καρυστιανού συζητείται όλο και πιο έντονα εντός των κομματικών τειχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται στην πιο δύσκολη φάση του. Οι μελλοντικές κινήσεις Τσίπρα και Καρυστιανού είναι δεδομένο πως θα τον φέρουν σε ακόμη δυσκολότερη φάση. Τα σύννεφα πυκνώνουν και ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο το ομιχλώδες παρών αλλά κυρίως το άγνωστο μέλλον.

Η αντίδραση του στην υπόθεση του ευρωβουλευτή Παππά ήταν άμεση όπως και στην υπόθεση Φαραντούρη. Στελέχη του κόμματος υπογράφουν, την ίδια στιγμή, πρωτοβουλίες υπέρ του Αλέξη Τσίπρα ενώ πολλοί πιέζουν για έκτακτη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής.

Δεν υπάρχει, όπως υποστηρίζεται, περίπτωση διαγραφής του Νίκου Φαραντούρη, ύστερα από τις πρώτες διευκρινίσεις που έδωσε. Το ότι, όμως, έφτασε στο σημείο να δίνει εξηγήσεις στην επίσημη κομματική όχληση από μόνος του, όπως λένε πολλοί, αποτελεί ένα ακόμη τεύχος στο πολιτικό σήριαλ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη ήταν για μια ακόμη φορά προσωπική και αυτόματη επιλογή. Μόλις ειδοποιήθηκε από συνεργάτες του για τις δηλώσεις του κ. Φαραντούρη, πήρε την απόφαση να τον καλέσει στο τηλέφωνο. Λέγεται πως η συνομιλία ήταν καθαρά τυπική στο κομματικό πλαίσιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε απλώς διευκρινίσεις από τον ευρωβουλευτή αλλά με απόλυτο τρόπο του ζήτησε να ξεκαθαρίσει την όλη του στάση. Δείχνοντας με τον τρόπο του και τις επόμενες διαθέσεις του.