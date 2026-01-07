Προς διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης

Εξαιρετικά βαρύ είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον ευρωβουλευτή Νίκο Φαραντούρη ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φλερτάρει ανοιχτά πλέον με το ενδεχόμενο της διαγραφής.

Ο κ. Φαραντούρης ο οποίος έχει συχνά δηλώσει τη στήριξή του στα όποια πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού επικοινώνησε χθες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος του ζήτησε εξηγήσεις.

Ωστόσο μιλώντας αργότερα στα Παραπολιτικά 90.1 αφού ξεκαθάρισε πως είνςι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε πως εάν αποφασίσει να χαράξει άλλη πολιτική πορεία, θα ενημερώσει αρμοδίως...

Είχε προηγηθεί η οργισμένη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη - πριν από την επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο- με την οποία καλούσε τον Νίκο Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ.