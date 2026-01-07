Διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο με την Καρυστιανού και η οργή της Κουμουνδούρου

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται πλέον οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον ευρωβουλευτή Νίκο Φαραντούρη, επισημοποιήθηκε η διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος. Οι τελευταίες κινήσεις και δηλώσεις του κ. Φαραντούρη φαίνεται πως ξεπέρασαν τα όρια της εσωκομματικής ανοχής, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της ηγεσίας. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον ευρωβουλευτή να παραδώσει την έδρα της Ευρωβουλής στο κόμμα.

Η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι: «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Το «σημείο μηδέν»: Η σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού



Η κύρια αιτία της ρήξης εντοπίζεται στη στάση που τηρεί ο ευρωβουλευτής απέναντι στα πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού. Ο κ. Φαραντούρης έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στις κινήσεις της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, κάτι που ερμηνεύεται από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου πολιτικού πόλου ή προσωπικής ατζέντας εκτός της γραμμής του κόμματος.

Η παρέμβαση Φάμελλου και οι «εξηγήσεις»



Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νικόλα Φαραντούρη ζητώντας του σαφείς διευκρινίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή θολώνουν το πολιτικό στίγμα του κόμματος.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1», επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους αλλά άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δηλώνοντας:

«Είμαι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εάν αποφασίσω να χαράξω άλλη πολιτική πορεία, θα ενημερώσω αρμοδίως...»

Η επόμενη μέρα



Η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στη συνοχή της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει ήδη υποστεί αλλαγές μετά τις εσωκομματικές αναταράξεις. Είχε προηγηθεί άλλωστε και η διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.