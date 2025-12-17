ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ευρωομάδας και προς διαγραφή ο Νίκος Παππάς μετά τις μπουνιές σε Έλληνα δημοσιογράφο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, όπως τονίζεται από την Κουμουνδούρου έπειτα από την καταγγελία ότι επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NEWS24/7 στο Στρασβούργο.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη o οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά τη διαδικασία ώστε ο κ. Παππάς να τεθεί συνολικά και εκτός της ευρωομάδας της αριστεράς.

«Δεν επιτρέπω καμία σκιά, ούτε καν αμυνόμενος ένας βουλευτής δεν πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι» ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη αντίδραση του κ. Φάμελλου.

Πως έγινε το επεισόδιο

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος του News247, Νίκος Γιαννόπουλος, ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.