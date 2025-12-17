Προκαλεί ο Νίκος Παππάς: Τώρα του φταίνε τα ΜΜΕ και η βραδιά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Αντί για την αυτονόητη και πλήρη ανάληψη της ευθύνης για τη βιαιοπραγία εις βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς επέλεξε με την πρώτη του ανάρτηση να περάσει στην αντεπίθεση, στοχοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αφήνοντας απαράδεκτες αιχμές για το θύμα.

Στην ανάρτησή του στο Instagram ο Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι η αρνητική δημοσιότητα που έλαβε η πράξη του οφείλεται στο γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε «αγαπημένος των μέσων», επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να εμφανιστεί ως θύμα μιας προκατασκευασμένης καταδίκης. Επιπλέον, δεν διστάζει να αμφισβητήσει ευθέως την αξιοπιστία του καταγγέλλοντος, ισχυριζόμενος ότι ο δημοσιογράφος μετέφερε τα γεγονότα όπως ο ίδιος «πιστεύει ότι έγιναν» και όχι όπως συνέβησαν στην πραγματικότητα, παραπέμποντας τη διαλεύκανση της υπόθεσης στις αρχές και σε αυτόπτες μάρτυρες.

Αιχμές για την κατάσταση του θύματος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η προσπάθεια του ευρωβουλευτή να αποδομήσει τον Νίκο Γιαννόπουλο, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το βράδυ της Τρίτης. Ενώ ισχυρίζεται ότι δεν θα αναλύσει δημόσια το περιστατικό από «σεβασμό» στην οικογένεια του δημοσιογράφου, την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί την υποτιθέμενη «κατάστασή» του ως δικαιολογία για την ασυνέπεια που, κατά τον ίδιο, παρουσιάζει η περιγραφή των γεγονότων.

Η «δικαιολογία» της πρόκλησης

Ακόμα και στο σημείο της ανάρτησης όπου παραδέχεται πως είχε «λάθος αντίδραση», ο κ. Παππάς φροντίζει να πλαισιώσει την παραδοχή του με τον ισχυρισμό ότι δέχθηκε «δράση-πρόκληση». Με τη διατύπωση αυτή, επιχειρεί ουσιαστικά να εξισώσει τη βία με τη λεκτική αντιπαράθεση, ισχυριζόμενος ότι η συμπεριφορά του ήταν μια απάντηση σε όσα ειπώθηκαν και έγιναν από την πλευρά του δημοσιογράφου, την οποία ωστόσο χαρακτηρίζει ως «λανθασμένη» μόνο εκ των υστέρων.