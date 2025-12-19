Νίκος Παππάς: Δεν τον γρονθοκόπησα και δεν φυγαδεύτηκα - Ζητώ συγγνώμη για το επεισόδιο

Δύο 24ωρα μετά τη σοβαρή καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου για απρόκλητη επίθεση σε βάρος του από τον Νίκο Παππά σε μπαρ στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής εμφανίστηκε σήμερα, 19 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, στο MEGA και έδωσε τη δική του εκδοχή για ό,τι συνέβη.

Αρχικά διέψευσε ότι φυγαδεύτηκε από το Στρασβούργο μέσω Γερμανίας για να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του μολονότι υπονόησε ότι δεν ήταν τόσο βαριά τα χτυπήματα όσο περιγράφει ο δημοσιογράφος: «Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι;», είπε χαρακτηριστικά.





«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο «κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω»; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. «Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι», αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δε θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις των συντελεστών της εκπομπής σημείωσε:

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι».

Ο Νίκος Παππάς κατέληξε μιλώντας για «νέους ανθρώπους στους οποίους βράζει το αίμα» και πρόσθεσε ότι δέχεται προκλήσεις καθημερινά.



«Δεν συχνάζω σε τίποτα «κυριλέ» εστιατόρια με ανθρώπους ατσαλάκωτους. Είμαι εκεί, στην «πιάτσα», με νέους ανθρώπους στους οποίους βράζει το αίμα. Δέχομαι προκλήσεις καθημερινά. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο περιστατικό που να έχει γίνει».