Καταγγελία ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς χτύπησε Έλληνα δημοσιογράφο στο Στρασβούργο

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν σε διπλωματική αποστολή στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος του News247, Νίκος Γιαννόπουλος, ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

«Πώς να μην σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ του και τον πόνο (διότι μην ξεχνάμε ότι η σωματική επίθεση προήλθε από έναν αθλητή ύψους 1.97) του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», φέρεται να απάντησε κυνικά ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Νίκος Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Μήνυση στο Στρασβούργο

Σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, αλλά και τα κόμματα στην Ελλάδα, που θα πρέπει κάποτε να αρχίσουν να προσέχουν ποιους στέλνουν στην ευρωβουλή.

Διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά μετά το απαράδεκτο περιστατικό, όπως τονίζεται από την Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφασή του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.