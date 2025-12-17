«Ευχαριστώ για τη στήριξη»: Το πρώτο μήνυμα του δημοσιογράφου μετά τον ξυλοδαρμό από τον Νίκο Παππά

Το πρώτο μήνυμα του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ύστερα από την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, ενώ βρισκόταν σε αποστολή στο Στρασβούργο, δέχθηκε αναίτια και αδιανόητη επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, γεγονός που έφερε τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο δημοσιογράφος προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη (17/12) ευχαριστώντας άπαντες για τη στήριξη και ενημερώνοντας πως είναι καλά.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».