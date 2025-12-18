Από τα «πεϊνιρλί» στον ξυλοδαρμό στο Στρασβούργο: Ένα μοτίβο συγκρούσεων του Νίκου Παππά

Ο Νίκος Παππάς, πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας (με παρουσία σε μεγάλες ομάδες και στην εθνική) και μέχρι χθες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια ξεχωριστή πορεία που ξεκίνησε από τα γήπεδα και συνεχίζεται στη δημόσια πολιτική σκηνή, συνοδευόμενη από περιστατικά που έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Το επεισόδιο με τον Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο δεν είναι το μοναδικό στο οποίο έχει εμπλακεί το όνομα του Νίκου Παππά, που εκδιώχθηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς διαγραφή μετά την καταγγελία για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου.



Ο 35χρονος ευρωβουλευτής, και κατά το παρελθόν έχει δείξει «εκρηκτική» συμπεριφορά. Τόσο ως παίκτες, όταν ουκ ολίγες φορές ήρθε σε αντιπαράθεση με προπονητές, συμπαίκτες, αντιπάλους αλλά και δημοσιογράφους. Κάποια χαρακτηριστικά περιστατικά είναι τα παρακάτω:

- Με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Γιάννη Νάτου, όταν μετά από αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ουνικάχα, του είχε πει καυστικά: «Εντάξει, τώρα. Να με λες εμένα σουτέρ, μπορείς να παραιτηθείς…!». Βέβαια, σε μεταγενέστερο χρόνο είχε απολογηθεί on camera στον ίδιο δημοσιογράφο με επική ατάκα: «Αν πέρσι ίσως να το παράκανα και να ζήτησα την παραίτησή σου, νομίζω πλέον χρειάζεσαι μια γενναία αύξηση...».

- Είχε αντιπαραθέσεις (και όχι μόνο) με αντίπαλους αλλά και συμπαίκτες όπως ήταν το επεισόδιο με τον Γιάννη Μπουρούση στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας πριν από ένα τουρνουά «Ακρόπολις» (τότε γράφτηκε ότι οι δύο διεθνείς είχαν έρθει στα χέρια, αλλά και οι δύο είχαν μιλήσει μετά για ένα απλό διαπληκτισμό) καθώς και η λεκτική κόντρα με τον Σπανούλη σε παιχνίδι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού.



- Σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος (της ομάδας Τριποντιακός), πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του διαιτητή μετά από διαφωνία για φάουλ και αποβλήθηκε οριστικά από τη διοργάνωση (δείτε το στιγμιότυπο στο 1:14:10 του video).

Η μεταπήδηση στην πολιτική συνοδεύτηκε από πιο σοβαρά επεισόδια, όπως η δημοσιοποίηση ηχητικών αρχείων με φερόμενες απειλητικές αναφορές ή οι έντονες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις με πολιτικούς αντιπάλους, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το σοβαρότερο από αυτά ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2024, όταν αποκαλύφθηκε ιδιωτική διαδικτυακή συνομιλία, στην οποία ο Νίκος Παππάς φέρεται να εξαπολύει ευθείες απειλές κατά της ζωής αστυνομικού και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκτός από γραπτά μηνύματα με ύβρεις, υπήρχαν και ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγεται φωνή που αποδίδεται στον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί βαρείς χαρακτηρισμούς και να μιλά για αποστολή «πεϊνιρλί» στο σπίτι του αστυνομικού, φράση που εκλήφθηκε ως έμμεση απειλή βίας. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο. Μάλιστα είχε βγάλει και σχετική ανακοίνωση η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής.

Αντιδράσεις είχε προκαλέσει και πολιτική ανάρτηση του Νίκου Παππά τον περασμένο Φεβρουάριο, εν μέσω του τεταμένου κλίματος για την επέτειο των δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Ο ευρωβουλευτής ανήρτησε βίντεο (σε story στο Instagram) του Χριστόφορου Ζαραλίκου, συνοδεύοντάς το με χαρακτηρισμούς για τη Νέα Δημοκρατία, την οποία αποκάλεσε μεταξύ άλλων «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών και εγκληματιών». Μετά τις έντονες αντιδράσεις και το αίτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανάρτηση κατέβηκε, ενώ ακολούθησε νέα ανάρτηση με τη φράση «Ό,τι καταλάβατε». Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τότε πάρει αποστάσεις από τον ευρωβουλευτή, καταδικάζοντας τους χαρακτηρισμούς, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στη διαγραφή του. Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου είχε επισημάνει ότι η ανάρτηση «δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν θα συμβάλει στην όξυνση του κλίματος.

Τον επόμενο μήνα (του ίδιου έτους) υπήρξε νέα παρέμβαση της ΝΔ με το ερώτημα (προς τον ΣΥΡΙΖΑ) της διαγραφής, μετά από δήλωση του ευρωβουλευτή σχετικά με το Λιμενικό Σώμα («μη μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός»). Επίσης τον Αύγουστο του 2024, η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), Χριστίνα Τσιλιγκίρη, κατηγόρησε δημόσια τον Νίκο Παππά για σεξιστική επίθεση και υβριστική συμπεριφορά εναντίον της μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η κ. Τσιλιγκίρη σχολίασε προηγούμενες καταγγελίες για υβριστικά μηνύματα του ευρωβουλευτή προς αστυνομικούς.

Ο Νίκος Παππάς έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και για άλλες επιθέσεις σε εκπροσώπους του Τύπου. Πέραν του πρόσφατου περιστατικού στο Στρασβούργο, όπου φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο στο κεφάλι, στο παρελθόν είχε επιτεθεί λεκτικά στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή, σε συνέντευξή του στο Kingbet Show, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον δημοσιογράφο να προσφεύγει αργότερα στη Δικαιοσύνη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης της ασυλίας του.



Ο Νίκος Παππάς εμφανίζεται ως μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία, χιούμορ και αυτοπεποίθηση, εκρηκτική τόσο στο μπάσκετ όσο και στην πολιτική. Η αθλητική του πορεία χαρακτηρίζεται από στιγμές έντασης, λεκτικές ή σωματικές αντιπαραθέσεις και διαδικτυακά trolling, ενώ η πολιτική του ζωή συνεχίζει αυτή την εκρηκτική πλευρά, με εντάσεις, προκλήσεις και δημόσια επεισόδια που παρακολουθεί η κοινή γνώμη.

