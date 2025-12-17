Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Εντελώς απρόκλητη η επίθεση - Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα»

Τη στιγμή της απρόκλητης βιαιοπραγίας σε βάρος του από τον -διαγραφέντα πλέον- ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, στο Στρασβούργο, περιέγραψε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα».

«Δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, θέλω να κάνω ό,τι χρειάζεται για να μην ξανασυμβεί αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του News247.

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν έφευγα, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει τρικλοποδιά. Γύρισα και διαπίστωσα ότι ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα και έλεγε αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών», είπε ο Νίκος Γιανννόπουλος.

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου είπε να πάμε έξω να λογαριαστούμε. Εγώ φεύγω ούτως ή άλλως του είπα».

«Όταν περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, νιώθω πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, τα οποία με έριξαν κάτω. Του είπα τι κάνεις, είσαι εν ενεργεία βουλευτής».

«Ευτυχώς επέστρεψα στην αίθουσα, και ενημέρωσα τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Νίκος Παππάς άρχισε να το ξανασκέφτεται και να γίνεται απολογητικός», ανέφερε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Βέβαια ήδη με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά επίθετα, σχολίαζε την εμφάνισή μου».

«Δεν είχαμε καν λογομαχία»

«Ωστόσο εγώ είχα υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία. Έχει κινηθεί σε βάρος του η διαδικασία του αυτοφώρου και αυτή την ώρα -υποτίθεται τουλάχιστον- ότι ο Νίκος Παππάς αναζητείται. Το ευτράπελο είναι ότι μένει στο ίδιο ξενοδοχείο που μένουμε κι εμείς», υπογράμμισε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Αυτό που ήθελα να γίνει είναι να πάρω όλα τα θεσμικά μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα, να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν λογομαχήσαμε για κάτι ούτε είχαμε κάποιο τσακωμό. Δεν καταλαβαίνω ακόμα και τώρα γιατί το έκανε. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το μυαλό», υπογράμμισε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Θα ήθελα έστω και τώρα, όχι να μου ζητήσει συγγνώμη, ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Γιατί παραμένει ευρωβουλευτής, εκπροσωπεί την Ελλάδα», πρόσθεσε.