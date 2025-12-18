Καλός ο Σακελλαρίδης, όμως οι πολίτες που ψήφισαν Παππά δεν έχουν ευθύνες;

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης , είναι ένα από τα πρόσωπα που εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εντός της Νέας Αριστεράς, έχει πολιτικό λόγο, αιχμηρό μεν, αλλά πολιτικό και έχει βιώσει στο πετσί του την αγριότητα της πολιτικής. Για αυτό και η παρέμβασή του με αφορμή τα όσα διέπραξε ο βετεράνος αθλητής και ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς σε βάρος δημοσιογράφου. Και θα είχε απόλυτο δίκιο εάν καταδίκαζε και τις τραμπούκικες συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται στο πλάι του και μάλιστα σε υψηλές θέσεις στη Νέα Αριστερά. Αλλά κατανοώ και τις πολιτικές εμπλοκές, και τις συναισθηματικές. Αν και αυτό δεν αποτελεί άλλοθι, καθώς η βία κάθε μορφής πρέπει να καταδικάζεται, στέκομαι στα όσα έγραψε ο κ. Σακελλαρίδης στέλνοντας και μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θέλω να πιστεύω και στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς.

Έγραψε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς απαντώντας και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι:

« Το γεγονός ότι αυτός που τον τραμπούκισε ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρολίγο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας (με μεγάλες πιθανότητες να είχε εκλεγεί), αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σήψη της πολιτικής και της Αριστεράς, στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της. Και πόσο αυτή η "μεμονωμένη" ψηφίδα αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικότερης εικόνας του προβλήματος της απαξίωσης της Αριστεράς, που σήμερα δεν πείθει και δεν εμπνέει, παρά τα φτιασιδώματα, τα damage controls και τις επιστροφές. Δεν ξέρω τι θα πει "αριστερόμετρο", τόσα χρόνια δεν το έχω καταλάβει, παρά τις φιλότμες προσπάθειες αρκετών να μας νουθετήσουν. Ξέρω τι θα πει αξιοπρέπεια σε αυτό που θέλεις να δείξεις ότι είσαι ως κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει όσους και όσες έχουν ανάγκη την δικαιοσύνη. Και πόσο σημασία έχει οι επιλογές των προσώπων να μην υπακούουν μόνο στην επικοινωνία, αλλά να συμβολίζουν το ήθος και τις αξίες αυτού που θέλεις ως Αριστερά να φέρεις στην κοινωνία. Όπως επίσης ότι στην πολιτική αριθμητική, η "πρόσθεση" δεν σημαίνει πάντα αύξηση των δυνάμεων, αλλά μπορεί να σημαίνει και μείωση, γιατί προσθέτεις "αρνητικό" αριθμό. Τα "λαθάκια" αυτά στην επιλογή των προσώπων δυστυχώς δεν είναι στιγμιαία. Είναι διαρκή, και τα πληρώνει η Αριστερά ως σήμερα».

Για την ιστορία ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που τον ήθελε για δήμαρχο Αθηναίων, για να βάλειο…τρίποντο, αλλά αλήθεια είναι και ότι ο Νίκος Παππας εξελέγη ευρωβουλευτής αφού είχε γίνει δημοψήφισμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη.

Και εδώ είναι η ουσία. Ο Παππάς για να γίνει υποψήφιος σε πρώτη φάση ψηφίστηκε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και συγκέντρωσε μάλιστα ως ευρωβουλευτής 125.000 και κάτι ψήφους. Δηλαδή χιλιάδες συμπολίτες μας τον επέλεξαν για να τον στείλουν στην Ευρωβουλή μεταξύ υποψηφίων με βαρύ βιογραφικό.

Άρα σημαντικές οι ευθύνες του Τσίπρα, μεγάλες του Κασσελάκη, αλλά μεγαλύτερες των πολιτών. Και όπως πολύ σωστά έχει γράψει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσούκαλης κάποτε πρέπει να υπάρξει και ένας νόμος περί ευθύνης πολιτών. Για αυτούς που επιλέγουν και γιατί τους επιλέγουν.

Τα ίδια πιστεύω και για αυτούς που έστειλαν στη Βουλή τον Αυγενάκη και κυρίως για τη ΝΔ που τον έφερε πίσω μετά τα όσα έκανε σε βάρος ενός εργαζόμενου.

Απλά και ξεκάθαρα. Η βία δεν χωράει πουθενά και είναι καταδικαστέα από όπου και από όποιον προέρχεται. Αλλά όχι και να βγάζουμε την ουρά μας απέξω εμείς οι πολίτες.