Άφαντος ο Νίκος Παππάς μετά τις μπουνιές σε δημοσιογράφο - Γύρισε Αθήνα για να αποφύγει το αυτόφωρο

Άφαντος παραμένει ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά την απαράδεκτη επίθεση με μπουνιές εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ευρωβουλευτής πλέον βρίσκεται στην Αθήνα καθώς ουσιαστικά φυγαδεύτηκε από το Στρασβούργο μέσω Γερμανίας για να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μάλιστα, η μοναδική προσπάθειά του να απαντήσει για τις ενέργειές του ήταν κάποια stories που ανέβασε στα social media, όπου απέφυγε να ζητήσει συγγνώμη αλλά επέρριψε ευθύνες στον δημοσιογράφο, ισχυριζόμενος πως δεν θα αναλύσει την κατάστασή του γιατί σέβεται ότι είναι πατέρας δύο παιδιών.

Αναλυτικά, γράφει: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Μήνυση από τον Νίκο Γιαννόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, μετά από αντιπαράθεση που φέρεται να ξεκίνησε ο ίδιος, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες, ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής.

Μάλιστα ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποία περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Παππάς διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Νίκο Γιαννόπουλο. Το πρωί μετά την επίθεση ο Νίκος Παππάς κάθισε ανενόχλητος στο τραπέζι του Νίκου Γιαννόπουλου λέγοντάς του: «Όλα καλα;», με τον δημοσιογράφο να του ζητά να φύγει και τον Νίκο Παππά να του απαντά: «Απαγορεύεται να πάρω πρωινό στο ξενοδοχείο;».

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Φάμελλος στο Flash.gr:«Δεν επιτρέπω τέτοιες συμπεριφορές»

«Δεν ασχολούμαστε ούτε με το παρελθόν ούτε με το γεγονός». Αυτή ήταν η αντίδραση της Κουμουνδούρου σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, απαντώντας ουσιαστικά στα όσα ακούστηκαν περί προγενέστερης διαμάχης μεταξύ των δυο πρωταγωνιστών του επεισοδίου.

Ο flash.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, που έλαβε αυτόματα σχεδόν με την ανακοίνωση του γεγονότος, την απόφαση να διαγραφεί ο εν λόγω ευρωβουλευτής από την ομάδα του κόμματος στο ευρωκοινοβούλιο.

Μάλιστα, επικοινωνώντας με τον επικεφαλής της ευρωομάδας Κώστα Αρβανίτη, ζήτησε να αποσταλεί αίτημα διαγραφής του Νίκου Παππά και από την ευρωπαϊκή ομάδα της Αριστεράς-GUE.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν απόλυτος: «Δεν επιτρέπω καμία συμπεριφορά που ξεπερνά το ηθικό στοιχείο. Έχει ήδη σταλεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος αίτημα διαγραφής του».

Στην επικοινωνία που είχαμε με τον Κώστα Αρβανίτη μας επιβεβαίωσε πλήρως την επόμενη κίνηση που πρόκειται να ακολουθήσει. «Δεν υπεισέρχομαι στα γεγονότα. Δεν είναι η θέση μου ούτε πρόκειται να δικάσω κανέναν. Το γεγονός από μόνο του είναι αρκετό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο».

Αξίζει να σημειωθεί πως και κατά το παρελθόν ο Νίκος Παππάς είχε προκαλέσει, όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον Συμεών Κεδίκογλου και, μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής, όταν ο κ. Κεδίκογλου, είχε διαφωνήσει και καυτηριάσει δηλώσεις του ευρωβουλευτή που χαρακτήριζε τη ΝΔ ως «κόμμα παιδόφιλων και απατεώνων».

Περνώντας από δίπλα του, ο κ. Παππάς του έσπρωξε με το πόδι του μια καρέκλα, επιδιώκοντας να τον προκαλέσει. Κάτι που και σήμερα ο κ. Κεδίκογλου, το επιβεβαιώνει. Μάλιστα, τότε είχε εκτιμήσει πως «οι συγκεκριμένες συμπεριφορές θα επαναληφθούν και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όσο είναι νωρίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Κουμουνδούρου προκλήθηκε αναστάτωση. Καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αμέσως μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από πλευράς του δημοσιογράφου, ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του προέδρου. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό της αυτόματης απόφασης του Σωκράτη Φάμελλου, το γεγονός πως «χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη»!