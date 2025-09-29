Κολωνάκι: Φραστική επίθεση σε βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά - Κατέθεσε μήνυση

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά από λεκτικό επεισόδιο που είχε έξω από μπαρ Κολωνάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στην οδό Χάριτος και σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής, μια 35χρονη γυναίκα του επιτέθηκε λεκτικά και λίγο αργότερα ο 34χρονος Πολωνός κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του και τον εξύβρισε.

Άπαντες οδηγήθηκαν στο ΑΤ Συντάγματος, εκεί όπου ο Νίκος Παππάς κατέθεσε μήνυση εναντίον του 34χρονου για απειλή και εξύβριση, με αποτέλεσμα ο Πολωνός να συλληφθεί.