Έκτακτο δελτίο EMY: Διπλή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Οριστική πλέον η διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η διαγραφή ήρθε μετά το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, τον Δεκέμβριο του 2025.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οριστική είναι πλέον η διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, τον Δεκέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το επεισόδιο είχε προηγηθεί η διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος. Πλέον, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και σε κομματικό επίπεδο, με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση ελήφθη μέσω τυπικής διαδικασίας και επικυρώθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου από το αρμόδιο κομματικό όργανο.

