Νικόλας Φαραντούρης: Εκδιώχθηκα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σηκώθηκα να φύγω μόνος μου

Ο Νικόλας Φαραντούρης μια ημέρα μετά την αποπομπή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑεμφανίστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να μην επιστρέψει την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος λογοδοτεί αποκλειστικά στους χιλιάδες ψηφοφόρους που τον τίμησαν και διευκρίνισε με έμφαση ότι εκδιώχθηκε από το κόμμα αντί να αποχωρήσει οικειοθελώς όπως συνέβη με άλλους συναδέλφους του. Σχετικά με τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε ένταξη σε κάποιον άλλο πολιτικό φορέα και συμπλήρωσε με νόημα ότι δεν προεξοφλεί εξελίξεις ούτε επιθυμεί να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε για τις επαφές του με τη Μαρία Καρυστιανού ο Νικόλας Φαραντούρης εξήγησε ότι η συζήτησή τους είχε καθαρά θεσμικό χαρακτήρα και αφορούσε το ζήτημα των ασυλιών στην Ελλάδα. Παράλληλα διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του στην πολιτική δεν έγινε για την κατάληψη θέσεων αλλά για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου. Εκφράζοντας την ανησυχία του για την παρούσα κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι το κόμμα φαίνεται να διαφοροποιείται από το κινηματικό πολιτικό του DNA και να παίρνει αποστάσεις από την κοινωνία των πολιτών παρόλο που ο ίδιος δεν επιθυμεί να πει καμία κακή κουβέντα για τον Σωκράτη Φάμελλο και τα υπόλοιπα στελέχη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του υπενθύμισε ότι η ένταξή του στον ΣΥΡΙΖΑ έγινε πριν από δύο χρόνια σε μια περίοδο που το κόμμα βρισκόταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά και όχι την εποχή που βρισκόταν στην κυβέρνηση ή μεγαλουργούσε. Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι δεν τρύπωσε ποτέ σε κυβερνητικές θέσεις ούτε σε ψηφοδέλτια επικρατείας αλλά επέλεξε να δώσει τη μάχη του σταυρού αποδεικνύοντας ότι η πορεία του στην πολιτική βασίζεται στις αρχές και τη δράση του και όχι στον καιροσκοπισμό.