Η πρώτη αντίδραση Φαραντούρη μετά την διαγραφή: Δεν δίνω την έδρα - Στηρίζω τον αγώνα της Καρυστιανού

Λίγα λεπτά μετά τηνανακοίνωση της αποπομπής του, ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του.

Στο μήνυμά του, ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι παραμένει πιστός στις αρχές και τις αξίες για τις οποίες τον τίμησαν οι πολίτες, αφήνοντας αιχμές για «εσωστρέφεια και φοβικά σύνδρομα» της ηγεσίας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης:

Αρνείται να παραδώσει την έδρα, δηλώνοντας πως αυτή ανήκει στους ψηφοφόρους που τον εξέλεξαν για να δώσει μάχες στην Ευρώπη για το Κράτος Δικαίου.

Επιμένει στη στήριξη του αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη για τα Τέμπη είναι υπεράνω κομματικών γραμμών.

Προαναγγέλλει τη συνέχιση της πορείας του ως ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, χωρίς να αποκλείει τη μελλοντική του ένταξη σε έναν ευρύτερο προοδευτικό πόλο.

— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Φαραντούρη: «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.»

Το παρασκήνιο της ρήξης



Το κλίμα είχε βαρύνει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, με τον Παύλο Πολάκη και άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν επιτακτικά «καθαρές λύσεις». Η επικοινωνία που είχε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος με τον ευρωβουλευτή φαίνεται πως δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ο κ. Φαραντούρης δεν έκανε πίσω στις θέσεις του για το «άνοιγμα» προς την πρωτοβουλία Καρυστιανού.