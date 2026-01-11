Φαραντούρης στο Action24: «Δεν θα ασχοληθώ με Αρβανίτηδες - Σταλινική η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού, μίλησε ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

Σε συνέντευξή του στο Action24 και κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη στο πρόσωπό του, ο ευρωβουλευτής ανταπέδωσε τα πυρά:

«Δεν θα ασχοληθώ με Αρβανίτηδες πρωί-πρωί. Με ανθρώπους που καπηλεύτηκαν και προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τα κινήματα των πολιτών προεκλογικά και στη συνέχεια δαιμονοποίησαν οποιαδήποτε στήριξη από φόβο και από ανασφάλεια»

«Ένας δημοκρατικός πολίτης, ένα δημοκρατικό κόμμα, ένας ηγέτης, καλωσορίζει την κάθοδο των πολιτών στην πολιτική, ακόμα και αν διαφωνεί», σημείωσε με νόημα, με το βλέμμα στραμμένο στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η διαγραφή μου είναι σταλινική. Δεν συνεκλήθη κανένα όργανο. Δεν εμφανίστηκα πουθενά, δεν κατέθεσα καμία γραπτή ή προφορική εξήγηση», ανέφερε ο Νίκος Φαραντούρης.

«Υπήρξε μια σταλινική αντίδραση η οποία δεν τιμά την ηγεσία και φοβάμαι ότι δυστυχώς χαρακτηρίζει και την ομάδα πέριξ του», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.