Ο Φαραντούρης φρόντισε να ρίξει «δίχτυα» και προς το ΠΑΣΟΚ

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι πλέον εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και -όπως μαρτυρούν οι δηλώσεις του- σε τροχιά προσέγγισης με τη Μαρία Καρυστιανού.



Όπως ωστόσο μου θύμιζαν οι άνθρωποί μου στην Χαριλάου Τρικούπη, ο Κεφαλονίτης ευρωβουλευτής, πιο διακριτικά είναι αλήθεια, έριξε τα «δίχτυα» του και στο ΠΑΣΟΚ, διερευνώντας το ενδεχόμενο κάποιου είδους προσέγγισης που ομιχλωδώς παρουσιάζεται ως «συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων».

Δύο είναι τα πιο συγκεκριμένα περιστατικά, γιατί ως γνωστόν, όσα συζητούνται πίσω από κουρτίνες μπορούν να διαψευστούν. Τα δημόσια όμως είναι αδιαμφισβήτητα.

Τον περασμένο Νοέμβριο λοιπόν ο κ. Φαραντούρης έλαβε μέρος σε εκδήλωση της ΠΑΣΠ, φοιτητικής οργάνωσης που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, με θέμα την εθνική κυριαρχία και το Σύνταγμα, με ομιλητές τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον βουλευτή Ηλείας Μιχάλη Κατρίνη.



Λίγες εβδομάδες αργότερα δημοσίως και με τρόπο που ούτε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν το κάνουν, υπερασπίστηκε το Νίκο Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην κόντρα του με το Μαξίμου για την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ», γεγονός που εξέπληξε πολλούς και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.



Αλλά όπως φαίνεται το πράσινο δεν είναι το χρώμα του, αφού θα τον... κερδίσει η Μαρία Καρυστιανού.