Αίσιο τέλος στο κέντρο της Αθήνας με τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Σωκράτους.

Αίσιο τέλος για τον άντρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο στη Σωκράτους. Τον ανέσυραν άντρες της πυροσβεστικής.



Ρεπορτάζ/Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/05MYsE6hMk — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Εκεί, ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, που βρισκόταν στα γραφεία της Πολεοδομίας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Τελικά ο άνδρας πείστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής να μην πραγματοποιήσει τη βουτιά στο κενό.

Ο άνδρας είχε ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου στην Ομόνοια και απειλούσε να πέσει στο κενό. Μάλιστα αρκετές φορές «καβάλησε» τα κάγκελα, ωστόσο στη συνέχεια άλλαζε γνώμη και επέστρεφε στην ταράτσα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, που βρισκόταν σε ετοιμότητα έχοντας απλώσει το ειδικό προστατευτικό στρώμα, σε περίπτωση που ο άνδρας προχωρούσε στο απονενοημένο διάβημα.

Όλο αυτό το διάστημα η Σωκράτους παρέμενε κλειστή, ενώ στο σημείο βρισκόταν και αστυνομική δύναμη.