Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στις Αρχές στην Πάτρα, καθώς γυναίκα έχει ανέβει και απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου έχουν ειδοποιηθεί και έχουν σπεύσει στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική.

πηγή: The best

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thebest, ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα, ενώ ψυχολόγος της Αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας και απειλεί να πέσει.