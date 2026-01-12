Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα
Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στις Αρχές στην Πάτρα, καθώς γυναίκα έχει ανέβει και απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.
Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου έχουν ειδοποιηθεί και έχουν σπεύσει στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική.
Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thebest, ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα, ενώ ψυχολόγος της Αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας και απειλεί να πέσει.