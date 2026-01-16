Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
Τα αίτια πίσω από την απόφασή της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου καθώς μια γυναίκα απειλεί να πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στην οδό Αγίου Γεωργίου κατά τις 15:40 ενώ σημειώνεται πως η γυναίκα πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά της αστυνομίας, η Πυροσβεστική με 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα αλλά και κλιμάκιο με διαπραγματευτή ώστε να απωθήσουν τη γυναίκα.
Τα αίτια της απόπειρας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.