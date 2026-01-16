Αίσιο τέλος με τη γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας στον Κορυδαλλό

Λήξη συναγερμού, με αίσιο τέλος, σήμανε στο περιστατικό του Κορυδαλλού, όπου μία γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό έληξε αργά το βράδυ, με τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής μετά την επιχείρηση των Αρχών.

Λέγεται ότι η γυναίκα έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά δεν έγινε γνωστό τι προκάλεσε αυτή την ενέργειά της.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ειδικοί διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.