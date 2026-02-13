Ο ιερέας… κατέβασε ρολά - Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκκλησία «οχυρώνεται» λόγω διαρρήξεων

Στον Κορυδαλλό, για πρώτη φορά στη χώρα, τοποθετήθηκαν ρολά σε εκκλησία, μετά από επαναλαμβανόμενες κλοπές που οδήγησαν τον ιερέα σε αυτή την πρωτοφανή απόφαση.

Η αφορμή ήταν μια διάρρηξη που σημειώθηκε πέρυσι, όταν άγνωστοι κατάφεραν να εισέλθουν στον ναό παρά τον συναγερμό. Οι δράστες έσπασαν με τροχό την πόρτα και τη σιδεριά ασφαλείας, αφαιρώντας χρυσαφικά και τάματα από την εικόνα της Παναγίας.

Ο ιερέας ανέφερε στο MEGΑ ότι η εγκατάσταση ρολών ήταν αναγκαία για την προστασία του ναού. «Αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από τη διάρρηξη του Μαρτίου πέρυσι. Οι ληστές χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα και πήραν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Δεδομένου ότι άλλοι ναοί στον Κορυδαλλό και στο Κερατσίνι είχαν επίσης υποστεί κλοπές, κρίναμε ότι αυτή είναι η μόνη λύση, ακόμα και με τον συναγερμό που υπήρχε», εξήγησε.

Τα ρολά κλείνουν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανοίγουν ξανά στις 7:00 το πρωί, ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία της εκκλησίας. Ο ιερέας πρόσθεσε ότι τον Μάιο συνελήφθη ένας 30χρονος για κλοπές ταμάτων και χρυσαφικών σε ναούς της περιοχής, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τον δράστη που είχε παραβιάσει τον δικό τους ναό.