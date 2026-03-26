Ρωποτό Τρικάλων: Η εκκλησία που… αψηφά τη βαρύτητα και γέρνει περισσότερο από τον Πύργο της Πίζας

Σε ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας, το Ρωποτό Τρικάλων, βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ελλάδας.

Ο λόγος για τον Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού, μια ορθόδοξη εκκλησία που έχει γίνει πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κλίση της, η οποία φτάνει τις 17 μοίρες, καθιστώντας την ένα από τα πιο «γερμένα» κτήρια παγκοσμίως, ακόμη περισσότερο και από τον διάσημο Πύργος της Πίζας. Παρά την ακραία κλίση, το κτίριο παραμένει όρθιο, χωρίς εμφανείς ρωγμές, προκαλώντας απορία αλλά και θαυμασμό.

Το διεθνές ενδιαφέρον που συγκεντρώνει

Η ιδιαίτερη εικόνα της εκκλησίας δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε θέμα και για το Agence France-Presse (AFP), το οποίο παρουσίασε βίντεο από το σημείο, αναδεικνύοντας το μοναδικό αυτό φαινόμενο.

Η εμπειρία στο εσωτερικό της εκκλησίας είναι εξίσου εντυπωσιακή όσο και η εξωτερική της όψη. Η έντονη κλίση δημιουργεί αίσθηση αποπροσανατολισμού, ενώ αρκετοί επισκέπτες αναφέρουν ακόμη και ζάλη.

«Η κλίση είναι αδιανόητη, είναι απίστευτη, σε κάνει να αισθάνεσαι ζάλη», δήλωσε ο δάσκαλος Γιώργος Γεωργούλας, περιγράφοντας την εμπειρία του.