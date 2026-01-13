Θρίλερ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) στον Βόλο, με έναν άνδρα να απειλεί να πέσει στο κενό από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος ανέβηκε στη μεγάλη σκάλα του κτιρίου και απειλεί να πηδήξει, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη τη διαχείριση του περιστατικού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τους αστυνομικούς να βρίσκονται σε διαρκή διάλογο μαζί του, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο επικρατεί έντονη αναστάτωση, με εργαζόμενους και πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Οι προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.