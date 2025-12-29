Η συγκλονιστική στιγμή που αστυνομικός σώζει απελπισμένη γυναίκα πριν βουτήξει στο κενό

Μια απελπισμένη γυναίκα έτοιμη να κάνει τη βουτιά στο κενό από γέφυρα στο Τενεσί. Κι ένας αστυνομικός που έδρασε αστραπιαία και κατάφερε να αποτρέψει την απόπειρα αυτοκτονίας. Αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε η κάμερα σώματος του αστυνομικού, ο οποίος έσωσε τη γυναίκα από βέβαιο θάνατο, με την παρέμβασή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την επομένη των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, στη γέφυρα του ποταμού Χόλστον, όταν η περιπολία αυτοκινητοδρόμων του Τενεσί και πλήθος εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας αυτοκινητοδρόμων του Τενεσί στο Facebook.



«Μια γυναίκα βρισκόταν σε ένα σκοτεινό μέρος και σκεφτόταν να πηδήξει», ανέφερε η αστυνομία. «Επειδή εμφανίστηκαν άνθρωποι και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε. Η σημερινή μέρα τελείωσε με μια ζωή που σώθηκε. Αυτό έχει σημασία».

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τη γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να στέκεται στην άκρη της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την μεταπείσουν.



Ξαφνικά ο αστυνομικός αναλαμβάνει δράση. Ορμά, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας. Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, όπως αναφέρει η New York Post.



«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα. «Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος».