Φαραντούρης: «Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, αν επιλέξω να πορευτώ σε άλλο δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως...»

«Παραμένω ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο Νίκος Φαραντούρης στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο για τις δηλώσεις του σχετικά με την Μαρία Καρυστιανού.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ σε έναν άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους» είπε ο κ. Φαραντούρης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος υποστήριξε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1

Ο κ. Φαραντούρης απέφυγε να σχολιάσει την αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη λέγοντας ότι δεν θέλει να ρίξει νερό στον μύλο της εσωστρέφειας και επανέλαβε ότι και ο ίδιος ενώνει τη φωνή του με την Μαρία Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια των πολιτών υπέρ της διαφάνειας και της ισονομίας.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη» τη μετεξέλιξη, όπως είπε- ακόμα και θεσμική - ενός κινήματος πολιτών χωρίς κομματική ζύμωση.

«Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα, θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως» είπε ο κ. Φαραντούρης ζητώντας μάλιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες τι ακριβώς θέλει να είναι και που να βρίσκεται. «Αν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή» συμπλήρωσε.