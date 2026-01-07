Άδωνις Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού είναι η «Ωραία Ελένη» του Ομήρου – Τι είπε για τον Βαρουφάκη

Σφοδρή επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Με αφορμή τις ανακοινώσεις της για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι πλέον η ίδια αποτελεί πολιτικό αντίπαλο και οφείλει να απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, ενώ την κάλεσε να δώσει στοιχεία για τις καταγγελίες της περί απόπειρας χρηματισμού της.

Η πρόκληση για τα ονοματεπώνυμα και η «Ωραία Ελένη»

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού ότι της προσφέρθηκαν «πολύ υψηλές θέσεις» και μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να σιωπήσει για την υπόθεση των Τεμπών. «Θέλω να την παρακαλέσω, στο πλαίσιο της κάθαρσης και του «όλα στο φως» που ευαγγελίζεται, να μας πει ονοματεπώνυμα. Ποιοι, πόσα λεφτά και για ποιο λόγο;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρέπει να φανεί αν πρόκειται για αληθή ισχυρισμό ή για «ανοησία με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μια ομηρική παρομοίωση για να περιγράψει την εικόνα της: «Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι όπως η Ωραία Ελένη. Καθείς τη φαντάζεται όπως θέλει. Ο Όμηρος δεν λέει αν ήταν ξανθιά ή μελαχρινή, ο καθένας πλάθει τη δική του εικόνα». Υποστήριξε μάλιστα ότι ενώ ξεκίνησε με υποστήριξη από την Αριστερά, το προφίλ που εκπέμπει πλέον είναι «τελείως ακροδεξιό», σημειώνοντας ότι «θυμίζει Βελόπουλο» και πως οι άνθρωποι που την περιστοιχίζουν συνδέονται με το κόμμα ΝΙΚΗ.

«Όταν κάνει κόμμα, το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη. Θα πρέπει να μας πει αν είναι υπέρ των κλειστών συνόρων, υπέρ των pushbacks και υπέρ της ΕΕ», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σκληρή επίθεση σε Βαρουφάκη για τη χρήση ecstasy

Στο στόχαστρο του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε για ακόμη μια φορά και ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τελευταίου για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στο παρελθόν. Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό Οικονομικών «Καραγκιόζη», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το μήνυμα που εκπέμπει στη νεολαία.

«Είναι ο πρώτος πολιτικός που ακούω στη ζωή μου που μοιράζεται την εμπειρία αυτή, όχι για να πει πόσο λάθος έκανε, αλλά το ανάποδο. Μας λέει ότι το ecstasy ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής του», ανέφερε εξοργισμένος ο κ. Γεωργιάδης. Προειδοποίησε μάλιστα για τους κινδύνους αυτής της ρητορικής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε τον βλάκα τον Βαρουφάκη. Ένας καθηγητής και δημόσιο πρόσωπο δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχει περάσει πιο ωραία στη ζωή του παίρνοντας ναρκωτικά».