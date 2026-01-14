Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Στο όνομα της διαφάνειας, πείτε ποιους δεν θέλετε να εκθέσετε»

Τα ονόματα όσων «δε θέλει να εκθέσει» κάλεσε την Μαρία Καρυστιανού να γνωστοποιήσει, με σχετική ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την παραίτησή της από τον Σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας με αφορμή τη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου» που χρησιμοποίησε η Μαρία Καρυστιανού στην παραίτησή της από τη θέση της προέδρου του ΔΣ του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών ο Άδωνις Γεωργιάδης την κάλεσε να δώσει απαντήσεις για όσα υπονοεί.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του στο Χ καλεί την Μαρία Καρυστιανού να δώσει απαντήσεις «στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

"Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου"…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!»