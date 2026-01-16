Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει κόντρα με τον Νίκο Δένδια - Το «καλωσόρισμα» στην Καρυστιανού

Σε μια εκτενή παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάσταση στα νοσοκομεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να βάλει οριστικό τέλος στα σενάρια που τον θέλουν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. «Δεν έχω καμία κόντρα με τον Νίκο Δένδια», δήλωσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι ο λόγος του είναι πάντα ενωτικός και όχι διχαστικός.

«Η κυβέρνηση είναι αρραγής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια πέτυχε το «απόλυτο comeback» στην οικονομία και τη διεθνή της εικόνα.

Επικοινωνιακή αποτυχία παρά το επιτυχημένο αποτέλεσμα στην εξωτερική πολιτική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για τα ελληνοτουρκικά. Ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι, παρά το γεγονός πως η εξωτερική πολιτική είναι ο πιο επιτυχημένος τομέας της κυβέρνησης, υπήρξε επικοινωνιακή αστοχία.

«Επικοινωνιακά έχουμε αποτύχει στην εξωτερική πολιτική, αν και σε όλα τα βασικά ζητήματα έχει πάει πολύ καλά», ανέφερε. Σχολίασε μάλιστα με νόημα ότι «κάποιοι στεναχωριούνται γιατί δεν βρίζουμε τους Τούρκους, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της πολιτικής», ενώ για τα εξοπλιστικά σημείωσε πως ο στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει τόσο ισχυρή ώστε να μην μπορεί να την απειλήσει η Άγκυρα.

Το «στοίχημα» της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική

Αναφερόμενος στην επικείμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε «καλώς να ορίσει», αλλά δεν παρέλειψε να εξαπολύσει αιχμές για την πορεία της υπόθεσης των Τεμπών.

«Πριν από έναν χρόνο ήμασταν στα ξυλόλια και στο λαθρεμπόριο, τώρα όλα αυτά έχουν πάει περίπατο», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι οι αρχικές καταγγελίες κατέρρευσαν.

Εκτίμησε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν απειλεί τη ΝΔ, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που «επένδυσαν» πολιτικά στην τραγωδία. «Εάν κατέβει στην πολιτική, θα γίνει επικίνδυνη για τα κόμματα που προσπάθησαν να ρίξουν τον Μητσοτάκη μέσω των Τεμπών», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε ως «μόνη συγκάλυψη» τα όσα έγραψε η ίδια η κ. Καρυστιανού για τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου.

Αγρότες: Αισιοδοξία για «λευκό καπνό» και βέλη στον Ανεστίδη

Για το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει λύση. Ωστόσο, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τα μπλόκα: «Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να ζητούν χαρτί γιατρού για να επιτρέψουν τη διέλευση οδηγών;».

Όσον αφορά τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι έχει τύχη οποιαδήποτε μήνυση, ενώ τόνισε πως ο συγκεκριμένος δεν ανήκει στη ΝΔ, υπενθυμίζοντας το «αντιμνημονιακό» παρελθόν του στους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία και η έξαρση της γρίπης

Κλείνοντας με τα θέματα του Υπουργείου του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε τη μεγάλη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ λόγω της έξαρσης της γρίπης. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε αντιγριπικά εμβόλια. Τέλος, αναφέρθηκε σε περιστατικά έντασης στα νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι αυτά προέρχονται κυρίως από ομάδες Ρομά, ένα ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των μονάδων υγείας.