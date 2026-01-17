Πυρά τουρκικών ΜΜΕ για Γεωργιάδη στο Action 24: «Παρέμβαση που αυξάνει την ένταση Ελλάδας-Τουρκίας»

Με αιχμηρά δημοσιεύματα υποδέχτηκε ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Τουρκία τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Action 24 και στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές».

Τα τουρκικά μέσα ερμηνεύουν τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ως παραδοχή της Αθήνας ότι τα εξοπλιστικά της προγράμματα στοχεύουν την Άγκυρα τονίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις αυξάνουν την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Αναλυτικά τα τουρκικά δημοσιεύματα

Η Χουριέτ γράφει: «Παραδοχή Έλληνα Υπουργού για Τουρκία: Ανακοίνωσε τους στόχους της Αθήνας»

Στη Μιλλιέτ πάλι αναφέρουν: «Παραδοχή για Τουρκία στην ελληνική τηλεόραση: "Έχουμε μόνο ένα στόχο"».

Γράφει: «Τα μηνύματα που έδωσε ο Έλληνας υπουργός Γεωργιάδης σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση οδήγησαν σε σχόλια ότι η Αθήνα θέτει σταδιακά σε εφαρμογή ένα σχέδιο που προετοιμάζεται εδώ και καιρό κατά της Τουρκίας.

Ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις που στοχεύουν άμεσα την Τουρκία, ανέβασε το θερμόμετρο της έντασης στον άξονα Αθήνας–Άγκυρας.

Μιλώντας σε ζωντανή εκπομπή στο αθηναϊκό τηλεοπτικό κανάλι Action 24, ο Γεωργιάδης αποκάλυψε με ωμά λόγια τον σκοπό του επιταχυνόμενου προγράμματος εξοπλισμών της Ελλάδας.

«Έχουμε έναν και μόνο στόχο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις όπως τις χαρακτήρισε «σιωπηλές αλλά ισχυρές» στρατηγικές κινήσεις εξοπλισμού που σχεδιάζει η Ελλάδα, δήλωσε: «Έχουμε έναν και μόνο στόχο: μια Ελλάδα τόσο ισχυρή ώστε να μην απειλείται από την Τουρκία, δηλαδή μια Αθήνα ισχυρότερη από την Άγκυρα».

Οι δηλώσεις αυτές του Έλληνα υπουργού ανέδειξαν ότι η κυβέρνηση της Αθήνας λαμβάνει ανοιχτά ως σημείο αναφοράς την Άγκυρα στις αμυντικές της πολιτικές».