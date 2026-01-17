Η Άγκυρα αποκαλύπτει πρόταση Τραμπ στον Ερντογάν για συμμετοχή στο ειρηνευτικό για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας ως ιδρυτικό μέλος, κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ.

Όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Το ψήφισμα προβλέπει τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης και συναφών οργάνων που θα έχουν ως αποστολή τη διασφάλιση της ασφάλειας στη Γάζα και τον συντονισμό της ανοικοδόμησης μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τραμπ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που καθοδηγεί το Συμβούλιο Ειρήνης, απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου, προτείνοντας επίσημα τη συμμετοχή του Ερντογάν στο σώμα ως ιδρυτικού μέλους.

Ο Ντουράν πρόσθεσε ότι το διοικητικό συμβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη τόσο για τις ρυθμίσεις ασφαλείας όσο και για τη διαδικασία ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Τα άλλα ονόματα στο διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνουν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Τραμπ είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα σχέδιο που αποκάλυψε ο Λευκός Οίκος τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το διοικητικό συμβούλιο θα συντονίζει τη διεθνή εμπλοκή στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης στη Γάζα υπό την εξουσιοδότηση του ΟΗΕ.