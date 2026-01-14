Αίγυπτος: Συμφωνήθηκε η 15μελής επιτροπή τεχνοκρατών που θα διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας

Συμφωνία για τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την 15μελή επιτροπή παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή της, η Αίγυπτος τονίζει ότι η επιτροπή καλύπτει τα πρότυπα που είχαν οριστεί στη συμφωνία των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. «Ελπίζουμε ότι μετά τη συμφωνία αυτή σύντομα θα ανακοινωθεί (η συγκρότηση της επιτροπής) και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να διαχειριστεί την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, μετά τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο για το θέμα αυτό.

Η επιτροπή θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενός Ειρηνευτικού Συμβουλίου του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς και οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές συναντήθηκαν στο Κάιρο για να συζητήσουν τον σχηματισμό της επιτροπής και να εξετάσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της, ανέφεραν νωρίτερα εκπρόσωποι της παλαιστινιακής οργάνωσης που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα αυτό. Ένας από αυτούς διευκρίνισε ότι επρόκειτο να γίνει συζήτηση και με τους ηγέτες άλλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Εκτός από τη σύνθεση της επιτροπής και το όνομα του μελλοντικού προέδρου της οι συνομιλίες αφορούν κυρίως «τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός υπό το φως των ισραηλινών παραβιάσεων» στη Γάζα, πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι αφού οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς θα εκδώσει διάταγμα για την επίσημη ίδρυση της επιτροπής.

Ποιοι συμμετέχουν στην επιτροπή

Δύο ονόματα κυκλοφορούν για την προεδρία της επιτροπής: του Άλι Σάαθ, πρώην υφυπουργού Χωροταξίας της Παλαιστινιακής Αρχής και του Μάτζεντ Άμπου Ραμαντάν, νυν υπουργού Υγείας και πρώην δημάρχου της Γάζας. Το στέλεχος της Χαμάς είπε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον πρόεδρο η Φάταχ, το κίνημα του Αμπάς, με τη Χαμάς «ώστε να διασφαλιστεί ότι θα στηρίξουν ενωμένες το έργο της επιτροπής».

Η Χαμάς έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Οι συνομιλίες του Καΐρου επικεντρώνονται επίσης στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, και την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι αποθηκευμένη στην Αίγυπτο.

Τη λειτουργία του Ειρηνευτικού Συμβουλίου επί του εδάφους θα επιβλέπει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή (2015-2000).

Ο Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τα ονόματα των μελών του Ειρηνευτικού Συμβουλίου και τα μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι θα πρόκειται για 15 ηγετικές φυσιογνωμίες διεθνούς κύρους.