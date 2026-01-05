Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Στο Σ.Α. θα υποστηρίξουμε την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου

«Στο Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε στη Νέα Υόρκη η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζοντας πως ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως και οι δυο χώρες υποστηρίζουν τις αρχές και τις αξίες που στηρίζουν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Γάζα.



«Προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών. Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ.

Η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών αποτελεί την πραγματική εγγύηση για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στην ειρήνη της πολύπαθης αυτής περιοχής» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.