«Σφαγή» για τα μάτια του Μαδούρο

Με σκληρή γραμμή το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση της σύλληψης του Μαδούρο και της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη - ανάρτηση που η αντιπολίτευση τη χαρακτήρισε «επικίνδυνη» διαβάζοντας πίσω από αυτήν μια έμμεση αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.

«Είπε ποτέ ο πρωθυπουργός ότι το διεθνές δίκαιο μπορούμε να το βγάλουμε στην άκρη; Ποτέ. Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία, θεσμικά, που η πρώτη ευκαιρία είναι, όπως το είπατε στην ερώτησή σας, η σημερινή παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και του Πρωθυπουργού, θα το κάνεις. Επικίνδυνη, λοιπόν, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ούτε η δήλωση αυτή ούτε η αποστροφή μέσα σε αυτή τη δήλωση. Ήταν σαφής. Επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να πιαστούν από το οτιδήποτε, να παρερμηνεύσουν τα πάντα, όχι για να κάνουν κακό στην Κυβέρνηση, αυτό το έχουμε πάρει πλέον χαμπάρι όλοι και το έχουμε συνηθίσει και αξιολογούνται γι’ αυτό, αλλά δεν τους νοιάζει να κάνουν και κακό στη χώρα (...) Και θα πω και κάτι τελευταίο για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες και οι στρατηγικές συμμαχίες μιας χώρας είναι ύψιστης σημασίας ως προς αυτή την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Ελλάδα βάζει σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο. Αλλά με συγχωρείτε, όταν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια και το ανέλυσα ακριβώς γιατί το λέω αυτό, τότε κάνεις κακό στην ίδια σου τη χώρα». Αυτά είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αφιερώνοντας μάλιστα μεγάλο μέρος στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Μαδούρο υπενθυμίζοντας τις στενές και περίεργες σχέσεις που είχε η «Πρώτη Φορά» με τη Βενεζουέλα.

Στην ίδια σκληρή γραμμή επιμένει όμως και η Χαριλάου Τρικούπη. Απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα σε «οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό» όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.

Επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως «δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών».

Το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή.

Αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα.

Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και "ναι μεν αλλά" , γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος.

Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα.

Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.



