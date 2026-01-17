Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ελλάδα, Κύπρο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα συμμετάσχουν στο υπό σύσταση «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, έπειτα από επίσημη πρόσκληση που απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέστειλε επιστολές προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις οποίες τους καλεί να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι των χωρών τους στα 25 ιδρυτικά κράτη του νέου διεθνούς σχήματος.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, είχε γίνει γνωστό πως και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε λάβει σχετική πρόσκληση.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» εντάσσεται στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ένας «οδικός χάρτης» για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Βασικός στόχος του νέου οργάνου είναι ο συντονισμός της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η εποπτεία της μετάβασης από την κατάπαυση του πυρός σε καθεστώς προσωρινής διακυβέρνησης, ανοικοδόμησης και μηχανισμών ελέγχου.

Στο Συμβούλιο προβλέπεται να συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες, μεταξύ των οποίων και τα κράτη που είχαν λάβει μέρος στη διεθνή συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη διάσκεψη είχαν παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός αλλά και ο πρόεδρος της Κύπρου.

Η πρόσκληση εκλαμβάνεται τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Λευκωσία ως αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στις πρωτοβουλίες για τη Γάζα, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» συνεπάγεται και πολιτικές προκλήσεις, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν χώρες με διαφορετικές επιδιώξεις και συχνά αντικρουόμενες θέσεις, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει σύνθετες ισορροπίες.