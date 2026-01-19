Προσκλητήριο Τραμπ σε Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ένα υπό διαμόρφωση «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», με στόχο την αναζήτηση διεθνούς λύσης στη συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή. Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο ανεπίσημων επαφών και ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στη διαχείριση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες ή το θεσμικό πλαίσιο του εν λόγω συμβουλίου. Το Κρεμλίνο υπογράμμισε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Γάζα, εφόσον αυτές βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχθεί ή εξετάζει επίσημα την πρόταση. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις αναφορές του Κρεμλίνου. Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία, εάν προχωρήσει, θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, δεδομένων των εντάσεων με τη Μόσχα.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά διπλωματικές διεξόδους για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό.